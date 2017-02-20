Курс валют на 20 февраля

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.63 рубля, а евро- 61.44 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Финансовый аналитик Анна Кокорева, сообщила, что при укреплении рубля в России падают доходы от экспорта сырья, а дефицит бюджета, соответственно, возрастает. Также многие экспортеры заявили, что "сильный" рубль-причина страданий для производителей. Однако эксперты сообщают, что на этой неделе рубль начнет падать и терять свои сильные позиции.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 58.55 рубля, а продать валюту выгодно в САММИТ Банке за 57.50 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 62.30 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 61.40 рубля за один евро.