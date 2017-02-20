Приморца задержали на свежеугнанном авто

Мужчина решил покататься

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

33-летнего жителя Приморского края сотрудники ДПС задержали за рулем автомобиля Nissan AD, который гражданин угнал в городе Арсеньев, сообщает корреспондент РИА VladNews. Транспортное средство было угнано со двора многоквартирного дома в ночь с пятницы на субботу, а уже около 7 часов вечера 18 февраля было обнаружено в селе Лугохутор (10 километров от города). Быстрое обнаружение транспортного средства стало возможным благодаря распространившейся в соцсетях ориентировке.

Как отметил владелец авто, стекло двери багажника универсала разбито, и это, скорее всего, подтолкнуло захотевшего покататься гражданина на преступление.