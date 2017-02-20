В Приморье осужден бывший инспектор ДПС, который избил водителя и попросил передать ему деньги

Приговор в законную силу не вступил.

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В Уссурийске осужден бывший инспектор ДПС за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, а также получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления были совершены летом 2015 года, когда фигурант находился при исполнении своих должностных обязанностей инспектора ДПС ГИБДД отдела министерства внутренних дел России по г. Уссурийску. С целью проверки документов фигурант остановил водителя мотоцикла, который попытался убежать от него. Когда инспектор догнал нарушителя, к последнему было неправомерно применено физическое насилие. Так, не имея законных оснований, превышая свои должностные полномочия, он нанес водителю мотоцикла удары в область головы и несколько ударов ногами по телу, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде ушибленной раны правого предплечья.

При проверке документов выяснилось, что мужчина был лишен водительского удостоверения и не имел права управлять транспортным средством. Используя полученную информацию в корыстных целях, инспектор потребовал передать денежное вознаграждение за его бездействие в вопросах фиксации нарушения.

Так, за 9 тыс. рублей он пообещал не составлять административный материал. Водитель, опасаясь наступления для него неблагоприятных последствий, согласился на требования должностного лица и передал озвученную сумму.

Очевидцем избиения потерпевшего стал проходивший мимо местный житель, который и сообщил в правоохранительные органы о произошедшем.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 3года 4 месяцев лишения свободы, а также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года.