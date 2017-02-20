За выходные во Владивостоке выдано более 300 ПТС

Разговоры вокруг "Эра-ГЛОНАСС" не утихают

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Работа по выдаче паспортов транспортных средств на подержанные иностранные автомобили, ввезённые без «ЭРА-ГЛОНАСС», продолжается в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Для получения паспорта транспортного средства приморцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Прием документов от владельцев автомобилей начался в Приморье 17 февраля. За два дня работы выдано более 300 ПТС. Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину.

С первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края. Во Владивостоке прошел митинг по самой острой на сегодня проблеме автомобилистов. В результате силовиками в центре Владивостока был задержан Депутат ЗакСобрания Приморья. Еще Несколько человек с митинга увезены в районный ОВД.