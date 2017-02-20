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Общество

В аэропорту Владивостока задерживают авиарейсы

Один рейс отменен
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 20 февраля, задерживаются пять авиарейсов, один отменен,  сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Так, рейс компании Аврора HZ-517 Владивосток — Кавалерово задерживается на один час 10 минут. Вылет планировался в 9 часов утра, но перенесся на перенесся на 10 часов 10 минут. Время регистрации на рейс: 09:10-09:55.

Рейс компании Аврора HZ-523 Владивосток — Терней задерживается на 40 минут. Расчетное время: 10:05. 

Вылет рейса авиакомпании Аэрофлот SU-1703 Владивосток — Москва/Шереметьево задерживается на один час 15 минут. Расчетное время: 15:20. Время регистрации на рейс: 13:20-14:40.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-509 Владивосток — Дальнереченск отменен. 


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