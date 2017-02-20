Впереди тридцать непростых вопросов, ответ на каждый из них нужно дать спустя минуту, рядом - достойные соперники, а позади – тяжёлый рабочий день, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Но стоило только начать…
Мозговой штурм прошел во Владивостоке
Игра "Что? Где? Когда?" уже давно полюбилась местным жителямВладивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.
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