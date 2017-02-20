Мозговой штурм прошел во Владивостоке

Игра "Что? Где? Когда?" уже давно полюбилась местным жителям

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Впереди тридцать непростых вопросов, ответ на каждый из них нужно дать спустя минуту, рядом - достойные соперники, а позади – тяжёлый рабочий день, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Но стоило только начать…