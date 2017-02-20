Что происходит со скверами и парками Владивостока?

Зеленые зоны приморской столицы

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Как сберечь городские зеленые зоны от застройки? В прошлом году этот вопрос во Владивостоке звучал особенно часто: сразу двух скверов чуть было не лишились горожане: и если Игнатьевский отстоять удалось, то вот деревья на Бестужева придется восстанавливать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В каком статусе сегодня находятся рекреационные зоны Владивостока, и кто в ответе за их сохранность?