Как сберечь городские зеленые зоны от застройки? В прошлом году этот вопрос во Владивостоке звучал особенно часто: сразу двух скверов чуть было не лишились горожане: и если Игнатьевский отстоять удалось, то вот деревья на Бестужева придется восстанавливать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В каком статусе сегодня находятся рекреационные зоны Владивостока, и кто в ответе за их сохранность?
Что происходит со скверами и парками Владивостока?
Зеленые зоны приморской столицыВладивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.
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