Кадры обрушения подпорной стены и дороги буквально за несколько минут 14 февраля облетели жителей Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Всю неделю на экстренных заседаниях и в СМИ гадали: отчего рухнула стена в районе улицы Станюковича, унеся за собой значительную часть проезжей части? Кто пострадал напрямую, а кто косвенно? И когда горожане снова смогут воспользоваться проездом?
Жители Владивостока опасаются повторного обвала стены
Обрушение произошло 14 февраляВладивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.
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