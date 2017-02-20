В 2016 году каратэ официально признали олимпийским видом спорта. Радости представителей этой борьбы не было предела - появился новый стимул, а также прирост интереса от новичков. Чтобы обсудить планы каратистов на предолимпийские годы, а также попробовать выбить себе место в сборной России, во Владивосток съехалось около 500 спортсменов со всего Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Каратисты со всего Дальнего Востока сошлись в приморской столице
Новости спортаВладивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.
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