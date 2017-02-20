Более чем в 40 странах мира проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню детей больных раком. Столица Приморья не стала исключением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Большой праздник для мужественных пациентов состоялся во Владивостоке
Благотворительный концерт прошел в Международный день детей больных ракомВладивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.
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