Большой праздник для мужественных пациентов состоялся во Владивостоке

Благотворительный концерт прошел в Международный день детей больных раком

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Более чем в 40 странах мира проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню детей больных раком. Столица Приморья не стала исключением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.