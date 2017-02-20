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Гороскоп на 20 февраля

День своеволия и своемыслия
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп не дает оснований ожидать от окружающих порядка и дисциплины – это день своеволия и своемыслия, сообщает 1001 Гороскоп. Звезды предупреждают, что любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. День также обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента. Гораздо уместнее будет найти с ним общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят его на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.

Сегодня Овну будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Овна внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Овна станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Овен и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Овну заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.

Сегодня Телец будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Телец сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.

Сегодня в сердце Близнецов будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что они делают. Звезды гороскопа наделяют их вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Близнецы способны применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ! Все, с чем Близнецы будут соприкасаться, они способны окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Близнецам сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Сегодня Рак рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Рак не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что сегодня такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Рак только впустую потратит время и силы.

Сегодня день для Льва обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Лев давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Львов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь.

Сегодня Деву ожидает день, когда ей следует быть осторожной во всем, за что бы она ни взялась: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Девы может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Дева может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Сегодня энергия у Весов будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому они имеют шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно им помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Весы сегодня могут большую часть из того, за что взялись, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии им не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Весам сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Сегодня звезды гороскопа обещают, что дела у Скорпиона уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Скорпион заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Сегодня Стрелец способен на многое! Звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Стрельца такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Стрельца есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – сегодня самое время начать действовать!

Сегодня день Козерога будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Козерог сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Сегодня Водолей будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Водолея реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Водолеев, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Водолей способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Сегодня – день, когда в жизнь Рыб может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Рыбы не пожалеют: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

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