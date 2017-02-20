Часть Владивостока останется без света в понедельник, 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
проспект 100 лет Владивостоку, 159,
ул. 40 лет ВЛКСМ 15, 19,
ул. Адмирала Кузнецова 50Б, 52Б, 53,
ул. Адмирала Фокина 16, 16А, 18, 20,
ул. Борисенко 46,
ул. Демьяна Бедного 17,
ул. Калинина 29, 31, 33, 35, 6, 4,
ул. Третий Ключ 42, 4,
ул. Комсомольская 1, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1В, 2, 20, 20А, 25Б, 27А, 27Б, 27В, 27Д, 29, 3, 5А, 7, 7А, 8, 9, 9В, 18Г, 9В стр.2,
ул. Маковского 35А,
ул. Мыс Кунгасный 1А, 5, 2,
ул. Находкинская 10, 11,
ул. Никифорова 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53Б, 53В, 55, 57,
Океанский пр-кт.5,
переулок Полетаева 6,
ул. Сафонова 10, 12, 3, 7, 8, 9,
ул. Светланская 21, 23,
ул. Связи 22, 22А, 22Б, 24, 3, 5,
ул. Талалихина 10, 12, 3, 5, 6, 8, 9,
ул. Тухачевского 58, Школьный пер.3,
ул. Шошина 19
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.