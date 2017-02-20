Во Владивостоке сегодня метелица и сильный ветер

В крае местами снег

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшой и умеренный снег, в отдельных районах гололедные явления. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха 0...-13°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно с прояснением, утром небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный очень сильный. Температура воздуха -7...-9°C.

В Уссурийске утром небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха -7...-9°C.

В Находке облачно с прояснением,временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5 °C.