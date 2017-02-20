Первый кастинг Евгения Феофилактова планирует провести в Уфе

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова планирует создать собственное модельное агентство. Первым городом, где новоявленная бизнес-леди планирует провести кастинг, станет Уфа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Прекрасной новостью она поделилась через сеть Instagram, что вызвало волну поддержки со стороны поклонников ее талантов и мастерства перевоплощения перед телекамерами:

«Друзья, хочу поделиться с вами новостью, скоро я с группой инвесторов открою своё модельное агентство небывалого масштаба. Это будет всероссийский проект. Мы проведем кастинги по всей России. Первый город в списке, в который мы направляемся, – Уфа», – сообщила Евгения на своей странице в сети.

При этом поклонники не забыли пожелать ей всяческих успехов на поприще модельного бизнеса. Евгения Феофилактова уверена, что способна со всем справиться и, несмотря на то, что приходится решать многочисленные бытовые вопросы, связанные с регистрацией официальных бумаг, будущее агентство станет «небывалым» как по размеру, так и по размаху вовлеченных в него персоналий.

Начало кастингов запланировано в Уфе, после чего команда Жени Феофилактовой начнет колесить по всей России в поисках молодых, талантливых, всесторонне развитых молодых людей.

Правда, она не сообщила дату и место проведения кастинга, а также требования к участницам. Однако, скорее всего звезда «Дома-2» в ближайшее время проинформирует об этом.

По словам девушки, которая позиционирует себя как модель и актриса, в настоящее время она решает все деловые вопросы, касающиеся юридической стороны, и занимается поиском педагогов для своей модельной школы. Как отметила звезда, ее агентство разрабатывается по европейской концепции.