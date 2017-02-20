NASA: В январе 2017-го зафиксирован 3-й мировой температурный рекорд

Ученые обеспокоены тенденцией

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Представители NASA сообщили о том, что в январе 2017 года был зафиксирован третий мировой температурный рекорд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как заявляют ученые, тенденция к повышению температуры на Земле не изменяется, и даже продолжает усиливаться. И это несмотря на некоторое затухание явления Эль-Ниньо.

Исследователи проанализировали показатели температуры на нашей планете за период с 1951 по 1980 годы. Им удалось установить, что в 2017 году средняя температура стала выше на 1,7 градус по Фаренгейту.

Ученые рассказали, что наибольшее потепление было зафиксировано ими в одном из регионов Арктики. Там, если сравнивать с предыдущим веком, среднегодовая температура повысилась на 9 градусов.

Ранее отчет об изменении температуры на Земле также представили ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).Они сообщили, что по сравнению со средней температурой ХХ века в текущем году стало теплее на 1,6 градус по Фаренгейту.

Специалисты обращают внимание на то, что процесс потепления связан с техногенной деятельностью человека. Если ситуация в ближайшие несколько лет не изменится, ситуация может стать катастрофической.

Из-за повышения температуры исчезнут ледовые массивы в полярных регионах Земли. Вода затопит участки суши, на которых сейчас проживают люди. При этом в отдельных регионах люди больше не смогут проживать из-за высокой температуры. Ученые отмечают, что засуха, спровоцированная повышением температуры, также может усугубить нехватку продовольствия в некоторых странах.