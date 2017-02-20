Депутат ЗакСобрания Приморья задержан силовиками в центре Владивостока 18:22, 19 февраля Депутат ЗакСобрания Приморья задержан силовиками в центре Владивостока (Фото)
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор 17:09, 19 февраля Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор (Эксклюзив)
Приморцы: 16:28, 19 февраля Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором (Фото и Видео)
Новостная лента
Февраль, 20 понедельник
03:00
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
03:00
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
02:59
NASA: В январе 2017-го зафиксирован 3-й мировой температурный рекорд
01:32
Во Владивостоке бизнес и таможня обсудили скорость работы морских портов
00:17
Ученые: Жизнь после смерти существует
Февраль, 19 воскресенье
23:46
Стало известно, в каких случаях женщины не способны отказать в сексе
22:06
Против дальневосточных таможенников возбуждено 68 уголовных дел
21:04
Полицейские-ветераны рассказали детям о мужестве
20:04
Таможня рассказала о причинах очередей из грузовиков в Пограничном
19:09
Приморские брандмейстеры поиграли с детьми в пожарных Фото
18:22
Депутат ЗакСобрания Приморья задержан силовиками в центре Владивостока Фото
18:01
МЧС Приморья: Не выходите на лед!
16:28
Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео
16:04
За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6%
15:34
Актриса, играющая Сансу Старк в "Игре престолов", выдала спойлер
15:02
"Голос" добрался до Владивостока Фото и Видео
14:34
Стали известны подробности льготного кредитования для получателей "дальневосточных гектаров"
14:30
Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики Эксклюзив
14:03
Синоптики: В начале следующей недели Приморье зацепит снежный циклон
13:27
Стендап «Кот Бродского» прошел во Владивостоке Фото
13:01
Канал контрабанды ценной древесины перекрыт в Приморье
12:33
В Китае найдены останки беременной "праматери" динозавров
12:04
В Приморье задержан китаец-контрабандист с советскими орденами и медалями Фото
11:29
В Приморье мужчина открыто ограбил пенсионера
10:59
В центре Владивостока пожарные спасли человека
10:34
В Приморье осуждены северокорейцы, напавшие на пограничников
09:56
Во Владивостоке задержат рейс на север Приморья на 15:00
09:21
Авиарейс Москва-Владивосток задерживается
09:05
Отменено 8 рейсов междугородних автобусов из Владивостока
08:54
Вечером в Приморье местами ожидается снег
07:02
Подростки украли ноутбук из кабинета учителя
05:34
16-летняя девочка забеременела от 28-летнего мужчины
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

NASA: В январе 2017-го зафиксирован 3-й мировой температурный рекорд

Ученые обеспокоены тенденцией
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Представители NASA сообщили о том, что в январе 2017 года был зафиксирован третий мировой температурный рекорд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Как заявляют ученые, тенденция к повышению температуры на Земле не изменяется, и даже продолжает усиливаться. И это несмотря на некоторое затухание явления Эль-Ниньо.
Исследователи проанализировали показатели температуры на нашей планете за период с 1951 по 1980 годы. Им удалось установить, что в 2017 году средняя температура стала выше на 1,7 градус по Фаренгейту.
Ученые рассказали, что наибольшее потепление было зафиксировано ими в одном из регионов Арктики. Там, если сравнивать с предыдущим веком, среднегодовая температура повысилась на 9 градусов.
Ранее отчет об изменении температуры на Земле также представили ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).Они сообщили, что по сравнению со средней температурой ХХ века в текущем году стало теплее на 1,6 градус по Фаренгейту.
Специалисты обращают внимание на то, что процесс потепления связан с техногенной деятельностью человека. Если ситуация в ближайшие несколько лет не изменится, ситуация может стать катастрофической.
Из-за повышения температуры исчезнут ледовые массивы в полярных регионах Земли. Вода затопит участки суши, на которых сейчас проживают люди. При этом в отдельных регионах люди больше не смогут проживать из-за высокой температуры. Ученые отмечают, что засуха, спровоцированная повышением температуры, также может усугубить нехватку продовольствия в некоторых странах.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно, в каких случаях женщины не способны отказать в сексе
23:46, 19 февраля 2017 Стало известно, в каких случаях женщины не способны отказать в сексе

Пять ситуаций, когда она готова, чтобы ее затащили в постель

Полицейские-ветераны рассказали детям о мужестве
21:04, 19 февраля 2017 Полицейские-ветераны рассказали детям о мужестве

В Приморье проходит акция «Декада мужества»

Приморские брандмейстеры поиграли с детьми в пожарных
19:09, 19 февраля 2017 Приморские брандмейстеры поиграли с детьми в пожарных

Дошколятам игра "Юный пожарный" очень понравилась

Депутат ЗакСобрания Приморья задержан силовиками в центре Владивостока
18:22, 19 февраля 2017 Депутат ЗакСобрания Приморья задержан силовиками в центре Владивостока

Несколько активистов КПРФ во главе с Артёмом Самсоновым находятся во Фрунзенском РУВД

МЧС Приморья: Не выходите на лед!
18:01, 19 февраля 2017 МЧС Приморья: Не выходите на лед!

Приморцы пренебрегают собственной безопасностью

Приморцы:
16:28, 19 февраля 2017 Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором

Во Владивостоке прошел митинг по самой острой на сегодня проблеме автомобилистов

За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6%
16:04, 19 февраля 2017 За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6%

Новые данные Приморскстата