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Ученые: Жизнь после смерти существует

Исследование длилось больше 2 лет
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Британским ученым удалось доказать, что жизнь после смерти существует, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Исследование, после которого и было сделано это заявление, продолжалось более двух лет. В эксперименте принимали участие 2 тысячи человек. Все они ранее пережили клиническую смерть.

Удалось выяснить, что мозг человека продолжает работать еще около 30 секунд после того, как сердце остановилось. И за эти секунды в голове человека проносятся воспоминания. Но потом, выйдя из состояния клинической смерти, их невозможно восстановить полностью.

Так, некоторые из участников эксперимента утверждали, что после клинической смерти они могли наблюдать за тем, что происходило рядом с ними, мозг их продолжал работать в обычном режиме. 57-летний пациент рассказал, что видел, как медики боролись за его жизнь. Это подтвердили и другие участники.

Все это показывает, что воспоминания о пережитом являются не галлюцинациями и иллюзиями - это доказательство выхода из физического тела. В общем, ученые из Великобритании уверены: смерть не является конечным этапом сознания.

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