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Таможня: Владивосток лидирует в экспорте рыбы и морепродуктов

Экспорт в 2016 году только наращивал обороты
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Экспорт водных биоресурсов через таможенные органы ДФО в 2016 году продолжил расти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Так, в 2016 году в таможенных органах Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов стоимостью 2,336 млрд долларов США. По сравнению с 2015 годом (1,206 млн тонн стоимостью 2,220 млрд долларов США) произошло увеличение объемов на 6,5%, стоимости на 5,2%.

Сумма уплаченных при экспорте водных биологических ресурсов таможенных платежей снизилась в 2,1 раза (в 2016 году – 1,478 млрд рублей; в 2015 году – 3,166 млрд рублей). Сумма таможенных платежей уменьшилась вследствие снижения ставок экспортной пошлины на товары, классифицируемые в товарной группе 03 ТН ВЭД ЕАЭС с 1 сентября 2015 года на 50%, и отмены с 1 сентября 2016 года вывозной таможенной пошлины на эти товары.

Больше всего (по весу) в 2016 году экспортировано мороженой рыбы – почти 90% всего объема экспорта водных биологических ресурсов (в том числе: минтай - 61%; лососевые - 11%; сельдь - 7%; печень, икра, молоки - 3%. В сравнении с 2015 годом произошло увеличение экспорта мороженой рыбы на 4,8%. На ракообразных пришлось 4,0% экспорта, в том числе 3,1% крабы. В сравнении с 2015 годом произошло увеличение объема ракообразных на 15,5%. На филе рыбное и прочее мясо рыбы – 3,6% (увеличение на 37%).

Водные биологические ресурсы вывозятся в основном в Китай (64% от всего объема вывозимой продукции или 817,3 тысяч тонн), Республику Корея (31% или 398,3 тысяч тонн), Японию (4,4% или 56,4 тысяч тонн).

Экспорт дорогостоящих морепродуктов (крабы, икра, морской еж и трепанг вареный, сушеный) осуществлялся преимущественно в Республику Корея (63,2 тысячи тонн), Японию (13,2 тысячи тонн) и Китай (2,9 тысячи тонн).

В 2016 году было вывезено 364,6 тонны готовой или консервированной продукции и 63,8 тысячи тонн муки и гранул рыб. По сравнению с 2015 годом объем экспорта готовой или консервированной продукции снизился на 0,3%; муки и гранул рыб увеличился на 4%.

Лидирующие позиции в таможенном декларировании водных биологических ресурсов принадлежат Владивостокской (82% от общего объема), Хабаровской (5,1%) Сахалинской (4,7%), Камчатской (3,7%) таможням.

Доминирующая роль Владивостокской таможни в экспорте водных биологических ресурсов обусловлена сложившимися логистическими схемами: удобным месторасположением порта Владивосток по пути следования большегрузных транспортных судов из районов промысла (Охотоморская, Беринговоморская, Япономорская экспедиции) к основным странам–импортерам рыбопродукции (КНР, Республика Корея, Япония), а также возможностью обработки в порту крупнотоннажного транспортного флота.

В 2016 году в таможенных органах ДВТУ на ввоз задекларировано 31,7 тысячи тонн рыбы и морепродуктов стоимостью 59,3 тысячи долларов США. Наибольший объем импортированной рыбы и морепродуктов пришелся на рыбу мороженную (83% всего объема). Больше всего рыбы и морепродуктов импортировано из Китая (73,4% от всего объема ввозимой продукции), Японии (11,4%), КНДР (9,9%).

Также в 2016 года ввезено 2,8 тысячи тонн готовой или консервированной продукции, в основном из Китая (89,6%) и Таиланда (10,2%).

В 2016 году должностными лицами «морских» таможен ДВТУ оформлено 3449 рыбопромысловых судов, что на 10% больше, чем в 2015 году (3135). Превышение установленного временного регламента проведения контроля судов рыбопромыслового флота зафиксировано в 3 случаях, что составляет 0,08%. Превышение произошло по объективным причинам, связанным с выполнением необходимых процессуальных действий, направленных на закрепление доказательств фактов совершения правонарушений, выявленных должностными лицами таможенного органа в ходе оформления судна (возбуждение дел об административных правонарушениях).

В 2016 году таможнями ДВТУ возбуждено 284 дела об административных правонарушениях (в 2015 году - 161 дело) по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов. Общий объем незаконно перемещенных товаров составил 1,7 тысячи тонн (в 10 раз больше, чем в 2015 году). В основном предметами правонарушений являлись - живой морской еж, краб, рыба, кукумария.

На долю «морских» таможен ДВТУ (Камчатская, Находкинская, Сахалинская, Владивостокская) приходится 97% всего выявленного объема незаконно перемещенных биоресурсов. Вместе с тем, в Уссурийской таможне в прошлом году выявлено большое количество правонарушений данного типа (на общую сумму 10 млн рублей), совершаемых в основном физическими лицами. Вывозятся такие виды водных биоресурсов, как краб и конечности краба, рыба морская и пресноводная, креветки и прочее.

В 2016 году таможнями ДВТУ (Камчатской, Владивостокской, Находкинской, Уссурийской, Хабаровской и Дальневосточной оперативной таможнями) возбуждено 39 уголовных дел по факту незаконного перемещения водных биоресурсов (в 2015 году - 5 уголовных дел). Общий объем незаконно перемещенных товаров составил 1,9 тысячи тонн.

Чаще всего предметами преступлений являлись – мороженная рыбопродукция (минтай, сельдь, камбала, горбуша, треска), краб и конечности краба, креветка черная тигровая, лососевая икра, рыбные консервы, мясо мидии, а также сушеные кальмар, осьминог и креветка.

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