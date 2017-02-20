Во Владивостоке бизнес и таможня обсудили скорость работы морских портов

Выработан ряд предложений по улучшению ситуации

Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам сокращения сроков совершения таможенных операций в морских портах в отношении товаров, по которым в таможенные органы представлена предварительная информация, а также оптимизации взаимодействия государственных контролирующих органов и хозяйствующих субъектов в морских пунктах пропуска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В совещании участвовали должностные лица службы организации таможенного контроля ДВТУ, представители ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», морских линий «Маерск» и «Синокор», ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт».

Открывая рабочее совещание начальник службы организации таможенного контроля ДВТУ Глеб Кича проинформировал бизнес, что перед таможенными органами стоят задачи по улучшению транспортной ситуации в морских портах и сокращению сроков обработки контейнеров в морских портах, а также задачи по развитию предварительного информирования и предварительного декларирования товаров. Внимание участников совещания было обращено на обязательность предоставления предварительной информации в таможенные органы до прибытия товаров на таможенную территорию в объеме, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2016 года № 975.

Представители морских терминалов сообщили, что не только таможенные органы, но и морские терминалы заинтересованы в сокращении сроков обработки контейнеров в морских портах, так как затягивание перевалки вносит дезорганизацию в работу и препятствует ритмичности производимых работ в порту.

Представители морских линий указали на сложности в организации работы по представлению предварительной информации в таможенные органы с отдельными участниками внешнеэкономической деятельности.

Участники совещания пришли к выводу, что повлиять на ситуацию в морских портах, связанную со скоростью перевалки контейнеров, могут согласованные действия всех участников перевозочного процесса: экспедиторов, получателей, морских перевозчиков, железной дороги, администрации морских портов, таможенных представителей (декларантов), таможенных органов, а также применение всеми современных информационных технологий, направленных на электронный обмен данными, и перестройка документооборота.

Среди наиболее перспективных направлений по сокращению сроков нахождения контейнеров в портах участники совещания отметили: 1) применение технологий, предусматривающих предварительную подачу информации и принятие предварительных решений государственными контрольными органами; 2) сокращение и/или исключение этапов временного хранения товаров в порту за счет развития предварительного декларирования товаров; 3) использование электронных способов обмена информацией, в том числе применением технологии электронного транзита.

В ходе совещания были также обсуждены вопросы организации передачи информации и взаимодействия между таможенными органами и портом при организации проведения таможенного осмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).

По итогам обсуждения участники совещания предложили перевозчикам, агентам морских линий, экспедиторам, получателям товаров и иным заинтересованным лицам обеспечить подготовку документов в электронном виде и представление предварительной информации в таможенные органы до прибытия товаров на таможенную территорию в объеме, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2016 года № 975.

ДВТУ, Владивостокской, Находкинской таможням поручено обеспечить при предварительном декларировании направление операторам морских терминалов информации о проведении таможенного осмотра с использованием МИДК до разгрузки судна. А в случае выявления рисковой ситуации при отсутствии предварительной информации о прибывающих товарах направлять морскому терминалу требование о выставлении контейнеров до начала их выгрузки с борта судна.

Кроме того, ДВТУ, Владивостокской, Находкинской таможням предложено апробировать использование информационных ресурсов морских перевозчиков в сети Интернет для ознакомления с логистическими схемами поставки товаров.