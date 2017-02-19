Депутат ЗакСобрания Приморья задержан силовиками в центре Владивостока

Несколько активистов КПРФ во главе с Артёмом Самсоновым находятся во Фрунзенском РУВД

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

На привокзальной площади Владивостока 19 февраля состоялся митинг против введения обязательного снабжения б/у автомобилей системой "ЭРА-ГЛОНАСС" - с транспарантами, листовками, лозунгами. В частности, депутат Законодательного Собрания Приморского края Артём Самсонов открыто обвинил с трибуны губернатора края Владимира Миклушевского в том, что тот не выполняет своих постановлений и обязательств, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Однако разрешения на проведение митинга у КПРФ-овцев не было. Соответственно те, кто размахивал транспарантами «нарушал порядок», были задержаны полицейскими доставлены «на экскурсию» во Фрунзенское отделение полиции Владивостока ,где и находятся до сих пор.

Инициатор «полноценного митинга» Артем Самсонов периодически выходит на связь. По его информации, на одного из активистов, Максима Шинкаренко, уже составлен протокол, но какое обвинение предъявлено – пока неизвестно. Задержанным не дают с ним общаться.

У самого же депутата, по его словам, зачем-то попросили снять шнурки и ремень.

- Наверное, боятся, что повешусь. Не дождутся, - комментирует действия стражей порядка Артём Самсонов.

По последним данным, самого депутата, Максима Шинкаренко и ещё четверых комсомольцев - активистов должны этим же вечером доставить из отделения прямиком в суд. Там им скорее всего будет предъявлено обвинение в «нарушении порядка организации публичного мероприятия», а это статья 20.2 КоАП РФ. Не известно только, по какой части статьи будут квалифицированны их действия. По первой части максимальное наказание - штраф до 20.000 рублей, либо обязательные работы. По второй части возможен арест до 10 суток.