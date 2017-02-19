Стало известно, в каких случаях женщины не способны отказать в сексе

Пять ситуаций, когда она готова, чтобы ее затащили в постель

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Социологи из США провели опрос, по итогам которого выделили 5 ситуаций, когда женщины не могут ответить отказом на предложение заняться сексом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Как показало исследование, женская половина человечества частенько соглашается вступить в сексуальную близость из чувства благодарности.

Оказалось, чтобы добиться секса от женщины, мужчине достаточно пригласить ее на романтический ужин или подарить избраннице подарок, о котором она давно мечтала. Это дает практически 100-процентную гарантию, что женщина щедро отблагодарит мужчину за проявленное внимание в постели.

Также ради получения удовольствия сильный пол может пользоваться беспомощностью женщин. Исследование доказывает: слабый пол охотно соглашается на секс с теми, кто приходит им на помощь и проявляет мужественность в трудной ситуации.

Еще один из самых верных способов затащить девушку в постель – вызвать у нее чувство жалости. Прекрасная половина человечества охотно соглашается «утешить» партнера в своих объятиях, если он жалуется ей на неудачные отношения или какие-то серьезные проблемы.

Пятый случай, когда женщина не отказывает мужчине в сексе – во время приступов ревности. Однако по такому сценарию девушка может как согласиться на и интимную близость, так и бросить партнера, поэтому сильному полу стоит все хорошо взвесить, прежде чем провоцировать свою половинку на ревность.