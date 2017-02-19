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Против дальневосточных таможенников возбуждено 68 уголовных дел

Итоги-2016
Фото: Янтарный Остров Фото: Янтарный Остров
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

В 2016 году подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов Дальневосточного региона по подследственности направлено 78 материалов с признаками преступлений, в том числе 18 – коррупционного характера. По результатам рассмотрения данных материалов органами предварительного следствия возбуждено 68 уголовных дел, в том числе 26 уголовных дел коррупционного характера в отношении должностных лиц таможенных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Дальневосточного региона, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Дальневосточного федерального округа в отношении должностных лиц таможенных органов, составляет 90%.

Среди таможенных органов, в отношении должностных лиц которых по материалам службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) в 2016 году возбуждены уголовные дела коррупционной направленности, следующие:

- Биробиджанская таможня – 1 уголовное дело в отношении 1 лица;

- Благовещенская таможня – 1 уголовное дело в отношении 1 лица;

- Владивостокская таможня – 4 уголовных дела в отношении 2 лиц;

- Уссурийская таможня – 6 уголовных дел в отношении 6 лиц;

- Хабаровская таможня – 14 уголовных дел в отношении 9 лиц.

Так, по материалам службы по противодействию коррупции ДВТУ возбуждено 3 уголовных дела по ст. 291.2 УК РФ «мелкое взяточничество» и
ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взятки» в отношении государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт «Владивосток» Владивостокской таможни, который неоднократно вымогал и получал от граждан взятки в виде денег за несоставление протоколов об административных правонарушениях и неизъятие предметов правонарушений.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ в отношении главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт «Владивосток» Владивостокской таможни по факту получения от гражданина взятки в размере 250 долларов США за беспрепятственный провоз личных вещей общим весом около 300 кг без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Подразделения по противодействию коррупции ДВТУ совместно с кадровыми подразделениями на постоянной основе осуществляют проверку лиц, поступающих на службу в таможенные органы. В 2016 году проверено 1049 кандидатов на службу и на вышестоящие должности, в результате у 29 граждан выявлены сведения, препятствующие их поступлению на государственную службу в таможенные органы.

В целях профилактики коррупционных правонарушений и преступлений службой по противодействию коррупции ДВТУ и подразделениями по противодействию коррупции таможен Дальневосточного региона в 2016 году проведено 53 профилактические беседы и лекции, а также рассмотрено более 40 обращений, жалоб и заявлений граждан и юридических лиц.

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