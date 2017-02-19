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Таможня рассказала о причинах очередей из грузовиков в Пограничном

Из-за восточного Нового года на госгранице в Приморье образовалась большая пробка
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

ДВТУ информирует: освещенная в СМИ ситуация с образованием очередей перед автомобильным пунктом пропуска "Пограничный" нормализовалась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Теперь здесь отсутствует скопление грузовых транспортных средств.

В соответствии с паспортом пункта пропуска, общий распорядок работы - с 09.00 до 21.00, без технологических перерывов; 7- дневная рабочая неделя.

Проектная пропускная способность МАПП - 100 грузовиков в сутки.

С 27 января по 3 февраля 2017 года, в связи с празднованием в КНР восточного Нового года, китайская сторона не пропускала ТС и граждан. Соответственно и грузовое направление таможенного поста в этот период не работало.

С 4 по 12 февраля 2017 года максимальное количество проследовавших через таможенную границу ЕАЭС грузовых транспортных средств в сутки составило 149 единиц, в частности, 4 февраля 2017 года – 122 грузовых транспортных средства, что свидетельствует о превышении установленной проектной пропускной способности.

В функции таможенного органа, расположенного в пункте пропуска МАПП Пограничный, не входит обязанность по регулированию очередей перед МАПП Пограничный, а также установлению очередности въезда/выезда в/из пункта пропуска.

Кроме того обустройство, оборудование пункта пропуска не входит в компетенцию таможенных органов. В настоящее время пункт пропуска МАПП Пограничный не соответствует требованиям к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, о чем информация неоднократно доводилась до Дальневосточной и Приморской транспортных прокуратур, Росграницы, администрации Приморского края.

По независящим от таможенного органа причинам, негативное влияние на продуктивность движения транспортных средств оказывают следующие факторы:

1) позднее начало движения автотранспортных средств из КНР в Россию (так, первое грузовое автотранспортное средство с территории КНР прибывает в пункт пропуска Пограничный через полтора часа после начала его работы);

2) в связи с технологическим перерывом на китайской стороне происходит неравномерное движение из КНР грузовых транспортных средств в течение дня;

3) занятие транспортным средством очереди на убытие в КНР еще до получения документов, допускающих их выезд;

4) хаотичное прибытие транспортных средств к пункту пропуска для убытия в КНР, вне зависимости от даты выпуска товаров;

5) накопление транспортных средств в период временного прекращения работы пункта пропуска в праздничные дни.

Уссурийской таможней (таможенным постом МАПП Пограничный) ведется ежедневный мониторинг ситуации в пункте пропуска МАПП Пограничный в части наличия очередей (в том числе в выходные и праздничные дни) в целях принятия оперативных мер реагирования в случае ухудшения обстановки.

В случае скопления грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска МАПП Пограничный, при отсутствии грузовых транспортных средств на импортном направлении, оформление убытия транспортных средств в КНР таможенным органом осуществляется по всем полосам, предназначенным для движения грузовых транспортных средств.

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