Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь не приговор

Максим Артамонов рассказал о том, нужно ли бояться пациентов психиатров

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

О том, как работает психиатрическая больница и о пациентах, находящихся в её стенах, рассказал главный врач «Краевой клинической психиатрической больницы» Максим Артамонов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Медицинская помощь у нас организована по территориальному принципу. В Приморском крае специализированную психиатрическую помощь осуществляет ряд лечебных учреждений. Во Владивостоке - «Краевая клиническая психиатрическая больница», которая имеет в своей структуре стационар на 510 коек на улице Шепеткова, и диспансер (поликлинику) на улице Некрасовской, 50, а также полноценный филиал в городе Находка - стационар на 120 коек и диспансерное отделение. Мы обеспечиваем специализированную психиатрическую помощь, охватывая весь юг Приморского края. Самое крупное учреждение- «Краевая психиатрическая больница» в городе Уссурийск, которая включает в себя отделения в посёлке Заречное. Также есть стационар в Спасске, и отделения в Лесозаводске и Дальнегорске. Амбулаторная помощь оказывается врачами-психиатрами, которые находятся в структуре центральных районных и городских больниц. Есть детская психиатрическая служба «Детская краевая психиатрическая больница», которая находится на улице Жигура, 50"а" во Владивостоке, - рассказал Артамонов.

- Помимо лечебной работы с больными, на психиатров государственных учреждений возложены функции психиатрического освидетельствования при получении допуска к различным видам деятельности и получении разрешений как на вождение, так и на оружие, - продолжил он. - Всё это проводят врачи-психиатры в рамках действующего законодательства на базе диспансерных отделений.

Еще одним направлением деятельности является работа по судебной психиатрической экспертизе. Врачи, получившие специальное образование по судебной психиатрии, являются экспертами. В структуре нашей больницы есть отделение «Амбулаторной судебной психиатрической экспертизы», где по постановлению суда, прокуратуры, следственных органов эксперты дают оценку психическому состоянию. Дальнейшее решение суда уже опирается на заключение комиссии экспертов.

Много внимания мы уделяем психопрофилактике. Пытаемся переломить ситуацию, когда население боится психически больных людей; их воспринимают как что-то ужасное, - рассказал Максим Артамонов корреспонденту РИА VladNews.

Сегодня люди, насмотревшись различных фильмов и начитавшись книг, боятся психически нездоровых людей, думая, что все они действительно могут нанести вред окружающим. Граждане нередко в жизни сталкиваются с агрессией и внешне похожим на неадекватность поведением. И у большей части населения страх того, что они не понимают, только усиливается. А ведь люди, совершающие асоциальные поступки и ведущие себя агрессивно, в большей своей части, как правило, психически здоровы. И им необходимы меры не медицинского плана, а правового. Но страх перед тем, чего не понимаем, - это страх, доставшийся нам в процессе эволюции. И с ним очень сложно бороться, - объясняет психиатр. Как пример Артамонов рассказал о случае с "нападением больного с бритвой" на врача психиатрической больницы:

- Результат - очередной всплеск страха и агрессии. Все поняли только одно: агрессивные больные люди ходят с бритвами. На самом деле не было ни какой бритвы. Был неприятный инцидент - что бывает, но крайне редко. Я хочу сказать, что даже на улице, когда хулиган подойдёт и совершит противоправное действие, то никто не будет раздувать из этого истерию. Просто психически больных боятся, считают, что они страшные. Хотя, по большому счёту, у нас больные находятся в состоянии, когда их лечат. Есть ещё такая шутка, что на улице ходят люди не леченые, а у нас леченые, - говорит Артамонов.

– Это иллюзия, что психически больные на самом деле такие, какими их показывают в фильмах – бешеные, - что их закрывают, надевают смирительные рубашки. Это всего лишь голливудские фильмы, которые показывают то, чего нет в реальной жизни. У нас в смирительных рубашках нет никакой необходимости, потому что больные, попадая в лечебное учреждение, начинают проходить курс терапии: у них снимается возбуждение, симптомы, которые являлись препятствием для нормальной жизни и пугали как нормальных людей, так и самого пациента. У нас есть больные, которые "отбывают" лечение по приговору суда за небольшое преступление. Но в целом у нас обычное лечебное учреждение, что ничем не хуже и не лучше обычной больницы. Могу сказать, что примерно 30% больных мы можем вернуть в общество. Понятное дело, чем раньше начать лечение, тем быстрее будет выздоровление. Есть наблюдение, что сколько человек болеет, столько его и нужно лечить. Например, если человек болеет год, то теоретически за год его можно вылечить. Ну а если он болеет десять лет, то лечение будет долгим. А для тех, кто не может вылечиться, для кого медицина бессильна, существует специальные учреждения, которые осуществляют дальнейший уход под наблюдением специалистов.

Главный врач «Краевой клинической психиатрической больницы» уверен: люди не должны бояться психически нездоровых людей, нужно относиться к ним как к обычным людям. Поэтому психиатрическая больница проводит ряд программ для того, чтобы люди избавились от своего страха перед психически нездоровыми людьми:

- Психопрофилактика, которой мы занимаемся, принесла достаточно неплохие плоды, - поделился Артамонов. - Мы запускали очень много передач по радио, телевидению, в прессе, рассказывали, что психиатрия – это такая же область медицины, как и обычная терапия, онкология, то есть у нас такие же больные, их также можно вылечить. Бояться того, чего мы не понимаем, это достаточно неправильно: мы же цивилизованные люди, и живём не в каменном веке, когда люди боялись даже огня. Нашу работу оценили, и в конце прошлого года мы получили на Всероссийском конкурсе академика Дмитриевой третье место в номинации «Психопросвещение» среди всех психиатрических лечебных учреждений страны за то, что занимались пропагандой здорового образа жизни. В 2015 году был День психического здоровья, когда мы активно занимались больными: рисовали с ними, лепили и делали всё, чтобы показать людям, что больные – это такие же обычные люди, они часто возвращаются обратно в семью и могут жить нормальной полноценной жизнью.

Как отметил психиатр, лечебное учреждение вовсе не является курортом либо санаторием, поэтому в больничных стенах существует свой распорядок дня. Однако обычные условия быта также предоставляются пациентам.

- Развлечений у пациентов нет, однако с ними работают психологи; проводятся кинопоказы и обсуждение фильмов; с больными занимаются рисованием, проводят сеансы терапии. Женщины занимаются шитьём. У пациентов есть телевизоры, шахматы, шашки - то есть, обычные условия быта. К нам раз в неделю приходят представители Казанского собора Божьей Матери, мы активно сотрудничаем с представителями этого храма. Они приходят каждую неделю: делают обходы, исповедуют, читают проповеди. У нас также бывали обряды крещения. Мы делаем всё, чтобы жизнь в стенах больницы для пациентов была хоть немного скрашена.

В обществе широко распространены и такие "киношные" стереотипы: пациенты психиатрических больниц могут по собственному желанию или насильно оставаться в стенах больницы до конца своих дней, либо больница может отпускать больных по домам, если у неё возникают какие-либо финансовые трудности. Но это не так, опровергает главврач психиатрической больницы Владивостока:

- Есть люди, у которых разрушены все социальные связи. Им помогают наши социальные работники после выписки из больницы. Мы не содержим пациентов в больнице вечно. Если пациент нуждается в постоянном наблюдении и уходе, для этого существуют специальные дома-интернаты, - говорит Максим Артамонов. – То, что у нас не хватало мест и мы распускали больных по домам – это байка. Мы никогда не распускаем пациентов, даже тогда, когда у нас возникают какие-то трудности. Мы государственное учреждение, а значит и живём по законам государства.