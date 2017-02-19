Софи Тернер рассказала, что ждет ее героиню в новых сезонах

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Известная актриса из Великобритании Софи Тернер рассказала, что ждет ее героиню Сансу Старк в новых сезонах «Игры престолов». Так, знаменитость допустила так называемый «спойлер» во время церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Стоит отметить, что Софи Тернер проговорилась, что Санса в седьмом сезоне саги останется в живых. По словам актрисы, ее героиня останется в повествовании как минимум до последних серий сериала.

Также знаменитость рассказала, что год у нее в творческом плане выдается напряженный:

«В настоящее время мы закончили снимать 7-й сезон «Игры престолов», после этого я буду сниматься еще в паре фильмов - до начала съемок новых «Людей Икс». А потом мы будем делать восьмой сезон», - поделилась Тернер.

Примечательно, что для некоторых зрителей слова Софи совершенно не явились откровением. В недавнем «тотализаторе смертей» мира Семи Королевств имя Сансы Старк не прозвучало.

Напомним, по мифологии «Игры престолов», принцесса Санса является старшей дочерью Эддарда Старка из Винтерфелла, 2-м ребенком лорда и его жены Кейтилин Старк.

Одновременно с этим сообщается, что в новом сезоне воскреснет один из ранее погибших героев.

Добавим, по предварительной информации, новый сезон начнется 25 июня текущего года. Параллельно HBO занимается проработкой спин-оффа сериала.