Приморцы: 16:28, 19 февраля Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором (Фото и Видео)
За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6% 16:04, 19 февраля За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6%
15:02, 19 февраля "Голос" добрался до Владивостока (Фото и Видео)
Новостная лента
Февраль, 19 воскресенье
18:18
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
18:18
Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
18:01
МЧС Приморья: Не выходите на лед!
17:09
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь не приговор Эксклюзив
16:28
Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео
16:04
За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6%
15:34
Актриса, играющая Сансу Старк в "Игре престолов", выдала спойлер
15:02
"Голос" добрался до Владивостока Фото и Видео
14:34
Стали известны подробности льготного кредитования для получателей "дальневосточных гектаров"
14:30
Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики Эксклюзив
14:03
Синоптики: В начале следующей недели Приморье зацепит снежный циклон
13:27
Стендап «Кот Бродского» прошел во Владивостоке Фото
13:01
Канал контрабанды ценной древесины перекрыт в Приморье
12:33
В Китае найдены останки беременной "праматери" динозавров
12:04
В Приморье задержан китаец-контрабандист с советскими орденами и медалями Фото
11:29
В Приморье мужчина открыто ограбил пенсионера
10:59
В центре Владивостока пожарные спасли человека
10:34
В Приморье осуждены северокорейцы, напавшие на пограничников
09:56
Во Владивостоке задержат рейс на север Приморья на 15:00
09:21
Авиарейс Москва-Владивосток задерживается
09:05
Отменено 8 рейсов междугородних автобусов из Владивостока
08:54
Вечером в Приморье местами ожидается снег
07:02
Подростки украли ноутбук из кабинета учителя
05:34
16-летняя девочка забеременела от 28-летнего мужчины
03:09
Мальчик с угрозами вымогал деньги у сверстников
01:44
Мужчина убил свою бывшую возлюбленную из ревности
00:06
Космический самолет-беспилотник‍ может появиться в России
Февраль, 18 суббота
23:26
Китай запустит спутники для скоростного Интернета
22:42
Пять типов головной боли и способы быстро от них избавиться
21:02
Начальник таможенного поста Уссурийской таможни подозревается в получении взятки
20:23
25 литров спиртосодержащей непищевой продукции изъяли из магазинов Приморья Фото
19:09
Около 220 миллионов рублей составил ущерб приморским недрам в 2016 году
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

МЧС Приморья: Не выходите на лед!

Приморцы пренебрегают собственной безопасностью
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю предупреждает: выход на лёд стал опасен для жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

К сожалению, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС, жители Приморья пренебрегают собственной безопасностью и не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено и опасно.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;

- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

- пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;

- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Уважаемые граждане! Берегите себя и своих близких! Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности.

Единый телефон пожарных и спасателей - 101

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцы:
16:28, 19 февраля 2017 Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором

Во Владивостоке прошел митинг по самой острой на сегодня проблеме автомобилистов

За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6%
16:04, 19 февраля 2017 За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6%

Новые данные Приморскстата

Синоптики: В начале следующей недели Приморье зацепит снежный циклон
14:03, 19 февраля 2017 Синоптики: В начале следующей недели Приморье зацепит снежный циклон

В ночь на понедельник ожидается снег

В Китае найдены останки беременной
12:33, 19 февраля 2017 В Китае найдены останки беременной "праматери" динозавров

Уникальная находка показала: среди архозаврообразных были живородящие

Во Владивостоке задержат рейс на север Приморья на 15:00
09:56, 19 февраля 2017 Во Владивостоке задержат рейс на север Приморья на 15:00

Борт опоздает с вылетами туда и обратно

Авиарейс Москва-Владивосток задерживается
09:21, 19 февраля 2017 Авиарейс Москва-Владивосток задерживается

Причина и сроки задержки борта Airbus 330 не уточняются

Отменено 8 рейсов междугородних автобусов из Владивостока
09:05, 19 февраля 2017 Отменено 8 рейсов междугородних автобусов из Владивостока

Расписание отмены на 19 февраля