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Общество

Полицейские-ветераны рассказали детям о мужестве

В Приморье проходит акция «Декада мужества»
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему Приморского края присоединились к проводимой в регионе акции «Декада мужества», которая направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование правосознания в молодежной среде, популяризацию службы в органах внутренних дел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края. Мероприятия проходят при активном участии ветеранов МВД.

В музее отдела полиции собрались ребята, находящиеся на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних. С большим интересом гости слушали рассказ подполковника милиции в отставке Нелли Сафроновой. Нелли Михайловна рассказала об истории создания органов внутренних дел города Артема, о героических буднях сотрудников милиции, защищавших покой граждан в послевоенное время.

Минутой молчания присутствующие почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

Мальчишкам и девчонкам продемонстрировали экспонаты музея: китель сотрудника милиции, набор эксперта-криминалиста для дактилоскопирования отпечатков, оружие, изъятое с мест происшествий (ножи, кастеты, нунчаки).

В завершении встречи инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Радчук рассказала присутствующим о необходимости соблюдения правил личной безопасности, напомнила об ответственности за совершенные правонарушения и преступления.

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