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Общество

За январь набор продуктов для приморцев подорожал на 1,6%

Новые данные Приморскстата
Фото: РБК Фото: РБК
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

К концу первого месяца 2017 года условный минимальный набор продуктов питания для жителей Приморья подорожал на 1,6% к ценам декабря 2016 года, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. Во Владивостоке увеличение составило 0,3%, в Находке – 1,1%, в Уссурийске – 0,9%, а в Спасске-Дальнем – 0,7%.

В состав минимального набора входят макароны, крупы, хлеб, овощи (в том числе картофель и бахчевые), фрукты, рыба, молочка, мясопродукты, куриное яйцо, а также масла и жиры. Также считаются соль, специи и чай. Всего – 11 категорий. Расчет ведется исходя из средних потребительских цен на эти продукты.

Как отмечает Приморскстат, «стоимость рассчитана по единым среднероссийским нормам потребления, на месяц на одного человека».

Однако необходимо отметить, что цифры, которые указываются в данном наборе, к реальности имеют весьма условное отношение и не отражают реального потребления в стране. Поэтому  показатель и назвали условным.

Так, по показателям данного набора, утвержденного Приказом №733 Росстата от 30 декабря 2014 года, на каждого гражданина считается по 15 килограммов говядины, 4 килограмма свинины и 1,8 килограмма баранины, а также 14 килограммов курицы (все мясо – с учетом веса костей); 7 килограммов растительного масла и 6 килограммов маргарина; 110 литров молока; 18 десятков яиц; 190 килограммов хлеба и булочек; 150 килограммов картофеля; полкило чая черного, 3,65 килограмма соли и 730 граммов перца черного горошком. Все это - на месяц.

Цель данного набора, конечно, в примерном расчете и отслеживании динамики цен по регионам, а также для их сравнения. Но показатели, что называется, «внушают». Кроме того, остается открытым вопрос: если расчет ведется по сумме цен на все позиции в указанных объемах, то где нашлось такое дешевое мясо?

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