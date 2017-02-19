15:02, 19 февраля "Голос" добрался до Владивостока (Фото и Видео)
Стали известны подробности льготного кредитования для получателей 14:34, 19 февраля Стали известны подробности льготного кредитования для получателей "дальневосточных гектаров"
Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики 14:30, 19 февраля Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 19 воскресенье
15:03
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
15:03
Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
15:02
"Голос" добрался до Владивостока Фото и Видео
14:34
Стали известны подробности льготного кредитования для получателей "дальневосточных гектаров"
14:30
Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики Эксклюзив
14:03
Синоптики: В начале следующей недели Приморье зацепит снежный циклон
13:27
Стендап «Кот Бродского» прошел во Владивостоке Фото
13:01
Канал контрабанды ценной древесины перекрыт в Приморье
12:33
В Китае найдены останки беременной "праматери" динозавров
12:04
В Приморье задержан китаец-контрабандист с советскими орденами и медалями Фото
11:29
В Приморье мужчина открыто ограбил пенсионера
10:59
В центре Владивостока пожарные спасли человека
10:34
В Приморье осуждены северокорейцы, напавшие на пограничников
09:56
Во Владивостоке задержат рейс на север Приморья на 15:00
09:21
Авиарейс Москва-Владивосток задерживается
09:05
Отменено 8 рейсов междугородних автобусов из Владивостока
08:54
Вечером в Приморье местами ожидается снег
07:02
Подростки украли ноутбук из кабинета учителя
05:34
16-летняя девочка забеременела от 28-летнего мужчины
03:09
Мальчик с угрозами вымогал деньги у сверстников
01:44
Мужчина убил свою бывшую возлюбленную из ревности
00:06
Космический самолет-беспилотник‍ может появиться в России
Февраль, 18 суббота
23:26
Китай запустит спутники для скоростного Интернета
22:42
Пять типов головной боли и способы быстро от них избавиться
21:02
Начальник таможенного поста Уссурийской таможни подозревается в получении взятки
20:23
25 литров спиртосодержащей непищевой продукции изъяли из магазинов Приморья Фото
19:09
Около 220 миллионов рублей составил ущерб приморским недрам в 2016 году
18:34
В Приморье изъято около 4,5 тысяч литров алкоголя Фото
17:37
На площади Владивостока развернется ярмарка
17:35
Митинг автомобилитов на Привокзальной площади Владивостока отменяется Фото
17:14
Приморец поселил у себя дома 316 иностранцев
16:48
Самый важный матч регулярного чемпионата сыграет сегодня ХК "Адмирал"
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики

Несколько человек с митинга увезены в районный ОВД
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на митинге автомобилистов, посвященном проблемам ввоза транспортных средств в РФ из-за введения обязательности системы "ЭРА-ГЛОНАСС", начались задержания: около пяти человек уже задержаны силовиками и доставлены в ОВД Фрунзенского района, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Одна из версий того, что сейчас происходит - это то, что после отмены митинга он стал несанкционированным (при том, что ранее был одобрен и официально разрешен). Стоит отметить, что в субботу власти приняли определенные меры по разрешению вопроса выдачи ПТС.

Напомним, с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока возможности следовать новому закону пока нет.

Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

Также на сайте CHANGE.ORG создана петиция Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву об отмене или отложении установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые б/у автомобили из Японии. На сегодняшний день петицию подписали более 5 000 человек.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Канал контрабанды ценной древесины перекрыт в Приморье
13:01, 19 февраля 2017 Канал контрабанды ценной древесины перекрыт в Приморье

Ущерб превысил 16 миллионов рублей

В Приморье задержан китаец-контрабандист с советскими орденами и медалями
12:04, 19 февраля 2017 В Приморье задержан китаец-контрабандист с советскими орденами и медалями

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Приморье мужчина открыто ограбил пенсионера
11:29, 19 февраля 2017 В Приморье мужчина открыто ограбил пенсионера

Злоумышленник задержан по ориентировке

В центре Владивостока пожарные спасли человека
10:59, 19 февраля 2017 В центре Владивостока пожарные спасли человека

Как оказалось, в квартире горели домашние вещи

В Приморье осуждены северокорейцы, напавшие на пограничников
10:34, 19 февраля 2017 В Приморье осуждены северокорейцы, напавшие на пограничников

Браконьеры осуждены за нападение на представителей власти

Подростки украли ноутбук из кабинета учителя
07:02, 19 февраля 2017 Подростки украли ноутбук из кабинета учителя

Обстоятельства случившегося выясняются

16-летняя девочка забеременела от 28-летнего мужчины
05:34, 19 февраля 2017 16-летняя девочка забеременела от 28-летнего мужчины

Парень привлечен к уголовной ответственности