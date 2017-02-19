Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики

Несколько человек с митинга увезены в районный ОВД

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на митинге автомобилистов, посвященном проблемам ввоза транспортных средств в РФ из-за введения обязательности системы "ЭРА-ГЛОНАСС", начались задержания: около пяти человек уже задержаны силовиками и доставлены в ОВД Фрунзенского района, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Одна из версий того, что сейчас происходит - это то, что после отмены митинга он стал несанкционированным (при том, что ранее был одобрен и официально разрешен). Стоит отметить, что в субботу власти приняли определенные меры по разрешению вопроса выдачи ПТС.

Напомним, с первого января в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока возможности следовать новому закону пока нет.

Приморцы решили взять решение проблемы в свои руки. Так, 6 февраля жители Владивостока организовали собрание, на котором решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

Также на сайте CHANGE.ORG создана петиция Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву об отмене или отложении установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые б/у автомобили из Японии. На сегодняшний день петицию подписали более 5 000 человек.