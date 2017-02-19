"Голос" добрался до Владивостока

Концерт состоялся в "Феско-Холл"

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

В минувшую пятницу на сцене концертного комплекса «Феско-Холл» в рамках Всероссийского тура выступили участники популярного проекта «Голос». На концерте побывал корреспондент РИА Vladnews.

Несмотря на холодную, ветреную погоду в зале царила теплая атмосфера, которую на протяжении двух часов создавали молодые талантливые артисты: Михаил Житов и группа «VOUGAL», Олег Сидоров, Торнике Квитатиане, Кайрат Примбирдиев и победительница проекта Дарья Антонюк.

Открывал концерт Михаил Житов и его группа «VOUGAL». Артист исполнил песни «Малыш», «Running», «La-la-la», а также композиции из сольного альбома, который выйдет в конце марта.

Затем на сцену вышел Олег Сидоров, исполнивший песню Леонида Агутина «Любовь и одиночество». После исполнения хита «WreckingBoll» восторженные зрители не могли сдержать оваций и приветствовали певца громкими аплодисментами.

Продолжил концерт артист Торнике Квитатиане. Песня «Помолимся за родителей» прозвучала в его исполнении трогательно и искренне. Торнике порадовал зрителей исполнением песен на испанском языке.

Следующим на сцене выступил артистичный певец Кайрат Примбирдиев.

-Во Владивостоке я впервые, но здесь живут очень мудрые люди. Это я сразу заметил.

Завершила концерт победительница проекта «Голос» Дарья Антонюк.

-Для меня это первые гастроли и я еще не привыкла к аплодисментам. Спасибо вам огромное за вашу любовь и теплоту.

Победительница исполнила песни «Колокол», «Аллилуйя», «Дорогой длинною».

После концерта артисты организовали неформальное общение со зрителями, на котором все желающие смогли получить долгожданный автограф, вручить подарки и сделать селфи.

Эксклюзивное интервью с победительницей проекта «Голос» Дарьей Антонюк читайте на РИА Vladnews 20 февраля.



