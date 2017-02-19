15:02, 19 февраля "Голос" добрался до Владивостока (Фото и Видео)
Стали известны подробности льготного кредитования для получателей 14:34, 19 февраля Стали известны подробности льготного кредитования для получателей "дальневосточных гектаров"
Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики 14:30, 19 февраля Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 19 воскресенье
15:03
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
15:03
Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
15:02
"Голос" добрался до Владивостока Фото и Видео
14:34
Стали известны подробности льготного кредитования для получателей "дальневосточных гектаров"
14:30
Владивостокских автомобилистов в центре города задерживают силовики Эксклюзив
14:03
Синоптики: В начале следующей недели Приморье зацепит снежный циклон
13:27
Стендап «Кот Бродского» прошел во Владивостоке Фото
13:01
Канал контрабанды ценной древесины перекрыт в Приморье
12:33
В Китае найдены останки беременной "праматери" динозавров
12:04
В Приморье задержан китаец-контрабандист с советскими орденами и медалями Фото
11:29
В Приморье мужчина открыто ограбил пенсионера
10:59
В центре Владивостока пожарные спасли человека
10:34
В Приморье осуждены северокорейцы, напавшие на пограничников
09:56
Во Владивостоке задержат рейс на север Приморья на 15:00
09:21
Авиарейс Москва-Владивосток задерживается
09:05
Отменено 8 рейсов междугородних автобусов из Владивостока
08:54
Вечером в Приморье местами ожидается снег
07:02
Подростки украли ноутбук из кабинета учителя
05:34
16-летняя девочка забеременела от 28-летнего мужчины
03:09
Мальчик с угрозами вымогал деньги у сверстников
01:44
Мужчина убил свою бывшую возлюбленную из ревности
00:06
Космический самолет-беспилотник‍ может появиться в России
Февраль, 18 суббота
23:26
Китай запустит спутники для скоростного Интернета
22:42
Пять типов головной боли и способы быстро от них избавиться
21:02
Начальник таможенного поста Уссурийской таможни подозревается в получении взятки
20:23
25 литров спиртосодержащей непищевой продукции изъяли из магазинов Приморья Фото
19:09
Около 220 миллионов рублей составил ущерб приморским недрам в 2016 году
18:34
В Приморье изъято около 4,5 тысяч литров алкоголя Фото
17:37
На площади Владивостока развернется ярмарка
17:35
Митинг автомобилитов на Привокзальной площади Владивостока отменяется Фото
17:14
Приморец поселил у себя дома 316 иностранцев
16:48
Самый важный матч регулярного чемпионата сыграет сегодня ХК "Адмирал"
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Стали известны подробности льготного кредитования для получателей "дальневосточных гектаров"

Процентная ставка - беспрецедентна
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Программа льготного кредитования владельцев "дальневосточных гектаров" была признана приоритетом для финансирования Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), сообщил корреспонденту РИА VladNews директор департамента по связям с общественностью АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Илья Ступин. Соответствующее решение было высказано на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов В ДФО и Байкальском регионе под председательством полпреда президента Юрия Трутнева.

- На сегодняшний день по получению "дальневосточного гектара" обратилось почти 63 тысячи человек. Количество каждый день пребывает. Люди осваивают российскую дальневосточную землю, собираются строиться, заниматься бизнесом. Им надо помогать. Такой кредитный продукт разработан, - сказал Юрий Трутнев. Вице-премьер отметил: "в течение месяца мы постараемся выпустить этот продукт". 

- Там есть сервисы дополнительные, например, связанные с предложением, что именно купить. Будет организована электронная торговая площадка, потому что деньги мы на руки отдавать людям не планируем. Деньги должны пойти целевым образом на освоение гектара, - уточнил Трутнев.

Напомним, с 1 февраля получить земельный участок в Дальневосточном федеральном округе может каждый россиянин, и за февраль было подано уже более 29 тысяч заявлений. С начала старта третьего этапа на сайте «НаДальнийВосток.РФ» было зарегистрировано 2,8 миллионов посещений.

Минвостокразвития ожидает, что в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение земли в макрорегионе. Однако, как показывают опросы, 47% потенциальных участников программы не удовлетворены доступностью финансовых ресурсов.

На правительственном уровне было принято решение о том, что получателям земли в ДФО по данной программе предоставят возможность получить кредит, который позволит купить товары, необходимые для обустройства полученной земли (сруб для дачи, мелкую сельхозтехнику, теплицу и прочее) на льготных условиях - под 8-10% годовых. Снижение ставки будет обеспечено ФРДВ через предоставление банкам-партнерам доступного и долгосрочного возвратного финансирования.

В правительстве РФ отмечают: сниженная процентная ставка беспрецедентна для РФ, где средняя ставка по кредитам наличными на срок более года в прошлом году составила 17,5% годовых (без учета данных по Сбербанку), по данным Центробанка.

Для реализации программы сейчас создается специализированная электронная площадка. Рассчитывается, что это будет стимулировать развитие электронной торговли и IT на Дальнем Востоке России. Сейчас ФРДВ вместе с партнерами ведет переговоры с производителями и поставщиками товаров и услуг об условиях участия в проекте. Одно из таких условий - гибкая ценовая политика, которая позволит снизить затраты получателей "дальневосточных гектаров".

Ожидается, что пилотный режим будет системы льготного кредитования будет запущен весной 2017 года. Фондом развития Дальнего Востока уже сейчас получены заявки от банков, нацеленных на участие в программе, на финансирование в размере 6 миллиардов рублей:

- Эти деньги пойдут на фондирование Почта Банка и Внешэкономбанка (прим. - банком-партнером выступит «Связь-Банк», входит в Группу ВЭБ).Сам Фонд не может заниматься кредитованием физических лиц. А уже Почта Банк и Внешэкономбанк будут организовывать эту работу как с частными, так и с коллективными заемщиками, - прокомментировал Юрий Трутнев.

Аналогичная модель работы с банками-партнерами применяется при реализации программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в ДФО: с ноября 2016 года в рамках пилотного этапа совместно со Сбербанком в макрорегионе было профинансировано более 140 проектов на 1,7 миллиарда рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Подростков Владивостока научат вести бизнес
17:34, 17 февраля 2017 Подростков Владивостока научат вести бизнес

Курсы бесплатные

На Дальнем Востоке может появиться новая ТОР -
17:01, 17 февраля 2017 На Дальнем Востоке может появиться новая ТОР - "Рыбохозяйственная"

Об этом рассказал Юрий Трутнев

С 2017 года участки морей в ДФО отдадут инвесторам
11:23, 17 февраля 2017 С 2017 года участки морей в ДФО отдадут инвесторам

Процесс планируют завершить за 3 года

Медведев поручил вице-премьерам решить проблемы с
10:27, 17 февраля 2017 Медведев поручил вице-премьерам решить проблемы с "ЭРА-ГЛОНАСС"

Ситуация с системой должна решаться системно

Валюта в праздники подорожает
09:17, 17 февраля 2017 Валюта в праздники подорожает

Курс валют на 17 февраля

В Находке состоялось совещание на тему угольной пыли и экологии
09:16, 17 февраля 2017 В Находке состоялось совещание на тему угольной пыли и экологии

За столом встретились чиновники и бизнесмены

Дональду Трампу запретили отменять санкции против России
04:31, 17 февраля 2017 Дональду Трампу запретили отменять санкции против России

Россия не получит никакого смягчения ограничений, пока не заслужит это