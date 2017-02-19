Процентная ставка - беспрецедентна

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Программа льготного кредитования владельцев "дальневосточных гектаров" была признана приоритетом для финансирования Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), сообщил корреспонденту РИА VladNews директор департамента по связям с общественностью АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Илья Ступин. Соответствующее решение было высказано на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов В ДФО и Байкальском регионе под председательством полпреда президента Юрия Трутнева.

- На сегодняшний день по получению "дальневосточного гектара" обратилось почти 63 тысячи человек. Количество каждый день пребывает. Люди осваивают российскую дальневосточную землю, собираются строиться, заниматься бизнесом. Им надо помогать. Такой кредитный продукт разработан, - сказал Юрий Трутнев. Вице-премьер отметил: "в течение месяца мы постараемся выпустить этот продукт".

- Там есть сервисы дополнительные, например, связанные с предложением, что именно купить. Будет организована электронная торговая площадка, потому что деньги мы на руки отдавать людям не планируем. Деньги должны пойти целевым образом на освоение гектара, - уточнил Трутнев.

Напомним, с 1 февраля получить земельный участок в Дальневосточном федеральном округе может каждый россиянин, и за февраль было подано уже более 29 тысяч заявлений. С начала старта третьего этапа на сайте «НаДальнийВосток.РФ» было зарегистрировано 2,8 миллионов посещений.

Минвостокразвития ожидает, что в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение земли в макрорегионе. Однако, как показывают опросы, 47% потенциальных участников программы не удовлетворены доступностью финансовых ресурсов.

На правительственном уровне было принято решение о том, что получателям земли в ДФО по данной программе предоставят возможность получить кредит, который позволит купить товары, необходимые для обустройства полученной земли (сруб для дачи, мелкую сельхозтехнику, теплицу и прочее) на льготных условиях - под 8-10% годовых. Снижение ставки будет обеспечено ФРДВ через предоставление банкам-партнерам доступного и долгосрочного возвратного финансирования.

В правительстве РФ отмечают: сниженная процентная ставка беспрецедентна для РФ, где средняя ставка по кредитам наличными на срок более года в прошлом году составила 17,5% годовых (без учета данных по Сбербанку), по данным Центробанка.

Для реализации программы сейчас создается специализированная электронная площадка. Рассчитывается, что это будет стимулировать развитие электронной торговли и IT на Дальнем Востоке России. Сейчас ФРДВ вместе с партнерами ведет переговоры с производителями и поставщиками товаров и услуг об условиях участия в проекте. Одно из таких условий - гибкая ценовая политика, которая позволит снизить затраты получателей "дальневосточных гектаров".

Ожидается, что пилотный режим будет системы льготного кредитования будет запущен весной 2017 года. Фондом развития Дальнего Востока уже сейчас получены заявки от банков, нацеленных на участие в программе, на финансирование в размере 6 миллиардов рублей:

- Эти деньги пойдут на фондирование Почта Банка и Внешэкономбанка (прим. - банком-партнером выступит «Связь-Банк», входит в Группу ВЭБ).Сам Фонд не может заниматься кредитованием физических лиц. А уже Почта Банк и Внешэкономбанк будут организовывать эту работу как с частными, так и с коллективными заемщиками, - прокомментировал Юрий Трутнев.

Аналогичная модель работы с банками-партнерами применяется при реализации программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в ДФО: с ноября 2016 года в рамках пилотного этапа совместно со Сбербанком в макрорегионе было профинансировано более 140 проектов на 1,7 миллиарда рублей.