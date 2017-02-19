Стендап «Кот Бродского» прошел во Владивостоке

Участники попробовали свои силы в литературном стендапе

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

18 февраля, в центре современного искусства «Заря» во Владивостоке состоялся литературный стендап-проект «Кот Бродского», шестой по счёту, где четверо участников говорили о прочитанных ими книгах, а зрители смогли задать им интересные, даже немного каверзные, вопросы. На мероприятии побывал корреспондент РИА VladNews.

«Кот Бродского» - это литературный стендап, на котором участники говорят о прочитанных книгах. Произведения выбираются путём жеребьёвки. Идея создать во Владивостоке такой литературный проект принадлежит Ольге Аристовой.

У проекта есть свой логотип в виде кота, на котором написано «Хотите, я разбужу для вас кота?». Разгадка слогана кроется в том, что это своего рода шутка о том, как поэт Иосиф Бродский будил своего кота Миссисипи только для уважаемых гостей.

«Кот Бродского» - это литературное соревнование, которое оценивает компетентное жюри. Судьи выбирают лучшего спикера, который сумел разобрать книгу через поставленный организаторами вопрос, и оценивают его выступление, контакт с публикой и логичность выводов по пятибалльной шкале.На этой встрече спикеров оценивало жюри из трёх журналистов и одного философа. Выбор такого судейского состава объясняется тем, что шестой стендап проекта был посвящён книгам о журналистике, написанных самими журналистами.

Спикерам предстояло рассмотреть вопрос «Кто ж остережет человека, кто не допустит до того, за что после мучит его совесть?» из пьесы Фонвизина «Недоросль» на примере заданной подборки книг.

На мероприятии выступали Антонина Евтушенко, переводчик китайского и английского (с книгой «Вечерние новости» Артура Хейли), Дариан Васин, менеджер по работе с клиентами (с книгой Леонида Бершидского «Ремесло»), Антон Вальтон, копирайтер (с книгой «Ночное кино» Мариши Пессл) и Мария Саванкова, копирайтер и SMM-менеджер (с книгой Светланы Райтер «Сами по себе»).

Дариан Васин рассказал, что что книга Леонида Бершидского «Ремесло», по его мнению, является своего рода учебником по прикладной физике. Он считает, что она написана для начинающих и практикующих журналистов, а также для людей, находящихся вне журналистики. Книга будет полезна тем, что журналистику с помощью книги можно узнать изнутри. «Если ты что-то делаешь, делай это качественно и до конца» - такова совесть по мнению автора книги Леонида Бершидского. А сам Дариан считает, что журналистика – это всё же ремесло.

Антонина Евтушенко рассказала небольшой спойлер, который можно увидеть на второй странице книги Артура Хейли «Вечерние новости»: «У журналистов нет совести, не должно быть, по крайней мере». Спикер считает, что журналистика – это профессия, поэтому её главными критериями является порядочность и профессионализм.

Антон Вальтон рассказал, что после прочтения книги Мариши Пессл «Ночное кино» пришёл к выводу, что современная журналистика не может удержать журналиста от мук совести, она не объективна из-за политических пристрастий - однако с помощью некоторых инструментов и условий журналист сам сможет удержаться от мук лежащей на нём ответственности.

Мария Саванкова, прочитав книгу Светланы Райтер «Сами по себе», убедилась, что никто и ничто не сможет уберечь человека от мук совести, кроме него самого.