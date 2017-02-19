Уникальная находка показала: среди архозаврообразных были живородящие

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Исследуя окаменелые останки предка динозавра, палеонтологи обнаружили, что он был беременной самкой - внутри оказался сформировавшийся плод, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Газета.ru. О находке пишет журнал Nature Communications.

Ископаемые останки возрастом 245 миллионов лет были найдены на юге КНР. Они принадлежали диноцефалозавру - древнему пресмыкающемуся с длинной, почти двухметровой шеей. Найденное внутри динозавра еще одно небольшое животное исследователи сначала приняли за добычу, но дальнейший анализ показал, что это был нерожденный диноцефалозавр. Детеныш находился в свернутом положении, характерном для эмбрионов. Это исключало версию того, что он был проглочен.

Диноцефалозавр относится к инфраклассу архозаврообразных, в настоящее время представленных крокодилами и птицами. Ученые отмечают, что это первая находка, показывающая, что среди архозаврообразных были живородящие, а не только яйцекладущие виды.