Канал контрабанды ценной древесины перекрыт в Приморье

Ущерб превысил 16 миллионов рублей

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Дальневосточной оперативной таможней перекрыт канал контрабанды ценной древесины в КНР и Южную Корею из России: в отношении группы россиян возбужденно семь уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). С апреля по август 2016 года нарушители вывозили дуб монгольский и ясень маньчжурский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ. Необходимо отметить, что вывезти из РФ древесину этих пород без оформления разрешения СИТЕС невозможно.

В целях вывоза при таможенном декларировании были заявлены сведения о происхождении экспортируемых товаров, а также представлены документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (разрешения СИТЕС на экспорт).

Вместе с тем, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что документы – разрешения СИТЕС на экспорт партий лесоматериалов, представленных при таможенном декларировании, выданы на основании недействительных документов о происхождении лесоматериалов.

Стоимость незаконно вывезенных лесоматериалов, общим объемом около тысячи кубометров, составила более 16 миллионов рублей.

После производства неотложных следственных действий уголовные дела направлены для производства предварительного расследования в органы предварительного следствия. Фигурантам грозит до семи лет со штрафом до миллиона рублей.