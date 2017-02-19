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Общество

Приморские брандмейстеры поиграли с детьми в пожарных

Дошколятам игра "Юный пожарный" очень понравилась
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники МЧС посетили воспитанников детского сада № 14 города Лесозаводск, Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Малышей ожидал настоящий сюрприз. Специально для ребят специалисты Госпожарнадзора подготовили и провели познавательную игру под названием «Юные пожарные».

На мероприятие, в качестве жюри были приглашены сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лесозаводского городского округа, а также работники 28 отряда противопожарной службы.

Дети активно участвовали во всех конкурсах: спасали от огня игрушки, тушили огонь, читали стихи и показывали свои знания в области пожарной безопасности. В завершении малышам удалось научить сказочного персонажа – Бабу Ягу правилам пожарной безопасности, после чего ей вернули избушку, а Баба Яга пообещала детям, что никогда больше не будет нарушать правила пожарной безопасности.

После подведения итогов стало ясно, что счёт в игре равный и победила дружба, а все ребята, выполнявшие конкурсные задания, получили медали «Юный пожарный».

«Подобные мероприятия в столь раннем возрасте помогают детям лучше адаптироваться к современным условиям жизни и учат их верно действовать в экстремальных ситуациях», – отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лесозаводского городского округа Степан Кондратенко.

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