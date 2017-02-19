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В Приморье мужчина открыто ограбил пенсионера

Злоумышленник задержан по ориентировке
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД города Уссурийск Приморского края поступило заявление 76-летнего местного жителя о грабеже: его знакомый открыто украл у пенсионера 500 рублей, когда был в гостях, - и скрылся. Подозреваемого - 36-летнего местного жителя - задержали инспекторы ППС по ориентировке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. 

В отделе полиции задержанный признался в содеянном. Часть похищенных денег (то, что злоумышленник потратить не успел) была изъята и возращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

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