В Приморье мужчина открыто ограбил пенсионера

Злоумышленник задержан по ориентировке

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД города Уссурийск Приморского края поступило заявление 76-летнего местного жителя о грабеже: его знакомый открыто украл у пенсионера 500 рублей, когда был в гостях, - и скрылся. Подозреваемого - 36-летнего местного жителя - задержали инспекторы ППС по ориентировке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В отделе полиции задержанный признался в содеянном. Часть похищенных денег (то, что злоумышленник потратить не успел) была изъята и возращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.