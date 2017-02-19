В центре Владивостока пожарные спасли человека

Как оказалось, в квартире горели домашние вещи

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

18 февраля в 20:19 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о пожаре в доме на улице Светланская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края. Через 5 минут огнеборцы прибыли на место пожара и незамедлительно приступили к тушению.

В одной из квартир горели домашние вещи. Кроме того, в помещении находился человек, которого брандмейстеры вывели на улицу. Благодаря действиям пожарных в результате никто не пострадал.

За минуту пожар был локализован, а в 20:40 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В ликвидации пожара были заняты 5 брандмейстеров.

Причины пожара устанавливаются.