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В Приморье осуждены северокорейцы, напавшие на пограничников

Браконьеры осуждены за нападение на представителей власти
Фото: Youtube Фото: Youtube
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении двух граждан КНДР: браконьеры признаны судом виновными по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, 15 октября 2016 года пятнадцать граждан КНДР - члены экипажа иностранного судна «SMRT DAE YANG 10» - находясь в Японском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации, применили насилие в отношении приморских пограничников, когда те задержали браконьерское судно.

Были возбуждены уголовные дела по статье 318 УК РФ.

В настоящее время вынесены приговоры по рассмотренным уголовным делам в отношении двух граждан КНДР, которых суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. Приговоры в законную силу не вступили.

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