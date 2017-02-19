Во Владивостоке задержат рейс на север Приморья на 15:00

Борт опоздает с вылетами туда и обратно

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостокском аэропорту Кневичи задерживается прибытие и отправление рейсов Владивосток-Дальнегорск и Дальнегорск-Владивосток, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Согласно расписанию, самолет De Havilland 6 рейс HZ-511 компании "Аврора" должен вылететь из Владивостока в Дальнегорск в 15:00. В обратном направлении самолет рейса HZ-512 должен вылетать в 18:05.

Сроки задержки не уточняются.

Справка: De Havilland 6 - это 20-местный турбовинтовой пассажирский самолёт с укороченными взлётно-посадочными характеристиками; широко используется на воздушных линиях малой протяжённости, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.