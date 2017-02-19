Вечером в Приморье местами ожидается снег

Сегодня, 19 февраля, погоду в Приморском крае определяет северная периферия циклона, сообщает Примпогода. Ожидется переменная облачность, в конце дня местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от +1 °C до -11°C.
Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -5...-7°C.
В Уссурийске переменная облачность, вечером возможен слабый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6°C.
В Находке переменная облачность, вечером возможен слабый снег. Ветер северный. Температура воздуха -3...-5 °C.