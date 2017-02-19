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16-летняя девочка забеременела от 28-летнего мужчины

Парень привлечен к уголовной ответственности
Фото: iwanjanuar.com Фото: iwanjanuar.com
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя села Хордогой Сунтарского района Республики Саха (Якутия). Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) и ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что злоумышленник с октября 2013 по октябрь 2015 года в салоне своих автомобилей совершал половое сношение со школьницей, 1999 года рождения. В первый раз мужчина вступил в интимные отношения с девочкой, когда ей было 13 лет. Следователи установили 4 эпизода, подпадающих под уголовную ответственность. После достижения потерпевшей шестнадцатилетнего возраста связь с ней продолжилась, в итоге потерпевшая забеременела.

Мужчина вину в совершении преступлений признал полностью и показал, что отношения с девушкой длились по обоюдному согласию. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Сунтарский районный суд для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного расследования установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений - за школьницей не осуществлялся родительский контроль, девочка фактически была предоставлена сама себе. В этой связи следователем направлены соответствующие представления в комиссию по делам несовершеннолетних, образовательное учреждение, где обучалась школьница, органы внутренних дел, а также главе районной администрации.

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