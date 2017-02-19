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Мальчик с угрозами вымогал деньги у сверстников

Дело направлено в суд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Старшим следователем Нюрбинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя села Устье Сунтарского района Республики Саха (Якутия) по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Следствием установлено, что подросток в мае 2016 года в заброшенной бане и в помещении неэксплуатируемого здания дома культуры требовал под угрозой применения насилия у несовершеннолетних денежные средства в сумме не менее 200 рублей. На отказ школьников в выдаче денег и пояснение, что они не располагают указанной суммой, он с целью подавления воли к сопротивлению нанес несовершеннолетним неоднократные удары кулаками по различным частям тела, причинив им физическую боль. Школьники, испугавшись дальнейшего применения к ним насилия со стороны злоумышленника, были вынуждены согласиться с его незаконными требованиями и в дальнейшем передали ему деньги.

Обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично, он заявил, что требовал денег только у одного несовершеннолетнего.

Следователи установили, что одной из причин преступления стал факт недостаточно эффективной работы с родителями подростка со стороны компетентных органов. Подросток уже состоял на учете в органах системы профилактики, однако действенных мер по пресечению возможных нарушений законодательства в отношении него не принималось. В этой связи в районное управление образования направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Сунтарский районный суд для рассмотрения по существу.

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