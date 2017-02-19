Мужчина убил свою бывшую возлюбленную из ревности

Подозреваемый был пьян

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области предъявлено обвинение 51-летнему местному жителю в совершении убийства женщины в Калининском районе города Новосибирска (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, 15 февраля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Богдана Хмельницкого обнаружено тело 39-летней женщины с огнестрельными ранениями ног и живота. По версии следствия, около 08 часов потерпевшая вышла из дома, чтобы выбросить мусор. Когда женщина возвращалась к подъезду, из припаркованного автомобиля вышел нетрезвый мужчина и прицельно произвел в нее из ружья не менее двух выстрелов, после чего сел в автомобиль и с места происшествия скрылся. Дворник, ставший очевидцем преступления, вызвал бригаду «скорой помощи», однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось.

Подозреваемого в совершении убийства удалось задержать по «горячим следам». В ходе допроса следователю СКР мужчина дал признательные показания, детально рассказав об обстоятельствах совершенного преступления. Как выяснилось, со своей жертвой злоумышленник проживал в соседних домах и в течение многих лет их связывали близкие отношения. Однако накануне трагедии, женщина сообщила обвиняемому, что у нее появился новый избранник. Не желая мириться с таким решением возлюбленной, употребив большое количество алкоголя, мужчина решился на отчаянный шаг.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.