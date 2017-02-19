Космический самолет-беспилотник‍ может появиться в России

О точной дате запуска пока неизвестно

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

Научные работники из России могут отправить в космические просторы суборбитальный самолет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi. О точной дате запуска специалисты не сообщили.

В конце прошлого столетия, с помощью советского космоплана-беспилотника "Буран" был совершен автоматический полет в космос. Аппарат совершил два полных оборота вокруг нашей планеты и успешно сел на Землю. Полет состоялся при помощи ракеты-носителя. О создании многоразового космолета впервые заговорили в 60-ых годах минувшего столетия. До сегодняшнего дня, ученые не решались реализовать проект. Накануне специалист из России Владимир Денисов обновил советский МГ-19, имеющий сходство с "Бураном". Судя по всему, через некоторое время может состояться новый полет.