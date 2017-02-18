Митинг автомобилитов на Привокзальной площади Владивостока отменяется

Власти приняли определенные меры по разрешению вопроса выдачи ПТС

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Тематический митинг, касающийся проблем автомобилистов Владивостока, не состоится, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, завтра в 13.00 на Привокзальной площади Владивостока должен был состояться митинг, посвященный проблемам, связанным с "Эра-ГЛОНАСС". Как сообщил корреспонденту РИА VladNews Андрей Галицких, митинг отменен.

"Власти приняли определенные меры по разрешению вопроса выдачи ПТС. Сегодня лично был на таможне - ПТС выдают, и в ГИБДД - автомобили регистрируют. Сама цель митинга выполнена. И поэтому инициативная группа приняла решение подать уведомление об отказе проводить митинг. Стоит отметить, что за 8 дней до предположительного митинга была проделанная колоссальная работа, результаты которой можно наблюдать уже со вчерашнего дня", - рассказал депутат города Владивостока Андрей Галицких.

Напомним, что Приморье уже со вчерашнего дня организована работа по выдаче паспортов транспортных средств на подержанные иностранные автомобили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служуб администрации края. Прием документов от владельцев начался 17 февраля.

Рабочий день сотрудников управления был продлен до 20.00. Прием будет осуществляться и в выходные 18 и 19 февраля с 8.00 до 20.00. Многие владельцы обратились еще вчера и уже получили заветный ПТС на руки.

По словам одной из получательниц, Людмилы Назаровой, за несколько месяцев процесс оформления автомобиля наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

«Я сегодня получаю документы на автомобиль, пришедший 3 января во Владивосток. Процесс наконец-то пошел, это радует», – поделилась она.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Из-за этого график работы ГИБДД изменился. Приморская компания "Дальтест" уже заключает договор на право установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранные машины.

С первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края.