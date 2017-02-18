Митинг автомобилитов на Привокзальной площади Владивостока отменяется 17:35, 18 февраля Митинг автомобилитов на Привокзальной площади Владивостока отменяется (Фото)
Самый важный матч регулярного чемпионата сыграет сегодня ХК 16:48, 18 февраля Самый важный матч регулярного чемпионата сыграет сегодня ХК "Адмирал"
Таможня даёт добро: десятки приморцев уже получили ПТС на подержанные иномарки 16:03, 18 февраля Таможня даёт добро: десятки приморцев уже получили ПТС на подержанные иномарки (Фото)
Новостная лента
Февраль, 18 суббота
18:02
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
18:02
Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
18:02
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
17:37
На площади Владивостока развернется ярмарка
17:35
Митинг автомобилитов на Привокзальной площади Владивостока отменяется Фото
17:14
Приморец поселил у себя дома 316 иностранцев
16:48
Самый важный матч регулярного чемпионата сыграет сегодня ХК "Адмирал"
16:33
Приморец похитил ювелирные украшения у своего соседа
16:18
Во Владивостоке наблюдается снижение детской преступности
16:03
Таможня даёт добро: десятки приморцев уже получили ПТС на подержанные иномарки Фото
15:48
Два человека спасены при пожаре в Приморье
15:33
Мужчина, пытаясь избежать автоаварии, наехал на пятерых пешеходов
15:15
Водитель FunCargo едва не сбил пешеходов во Владивостоке
14:59
Оплату больничного в Приморье больше не будут задерживать
14:44
Из горящего дома в Приморье спасены две женщины
14:29
Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы
14:14
Очередной выездной семинар школы «Управдом» состоялся во Владивостоке
13:57
Ученые: Каждый шестой житель Земли страдает от галлюцинаций
13:42
Приморская компания будет устанавливать устройства системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
13:27
В библиотеках Владивостока вспоминают Солнце русской поэзии
13:12
Из тонущего судна Yeruslan пытаются откачать воду
12:57
Тонущий Yeruslan стал для владивостокцев обыденным пейзажем Фото и Видео
12:42
ГИБДД Приморья отменила выходные из-за выдачи ПТС
12:27
В Приморье зафиксировано 18 возгораний
12:11
Стало известно, как именно жестокие игры влияют на подростков
11:55
Прибывающие в порт Владивостока иностранцы получат электронные визы
11:40
Пять подпорных стен реконструируют в этом году во Владивостоке
11:25
Лисы выходят к людям на острове Русский Видео
11:04
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:00
Хабаровские живодерки признали свою вину
10:45
Лекарство от старения может появиться уже через несколько лет
10:30
Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин
10:23
Московский авиарейс задерживают в аэропорту Владивостока
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Митинг автомобилитов на Привокзальной площади Владивостока отменяется

Власти приняли определенные меры по разрешению вопроса выдачи ПТС
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Тематический митинг, касающийся проблем автомобилистов Владивостока, не состоится, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, завтра в 13.00 на Привокзальной площади Владивостока должен был состояться митинг, посвященный проблемам, связанным с "Эра-ГЛОНАСС". Как сообщил корреспонденту РИА VladNews Андрей Галицких, митинг отменен. 

"Власти приняли определенные меры по разрешению вопроса выдачи ПТС. Сегодня лично был на таможне - ПТС выдают, и в ГИБДД - автомобили регистрируют. Сама цель митинга выполнена. И поэтому инициативная группа приняла решение подать уведомление об отказе проводить митинг. Стоит отметить, что за 8 дней до предположительного митинга была проделанная колоссальная работа, результаты которой можно наблюдать уже со вчерашнего дня", - рассказал депутат города Владивостока Андрей Галицких.

Напомним, что Приморье уже со вчерашнего дня организована работа по выдаче паспортов транспортных средств на подержанные иностранные автомобили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служуб администрации края. Прием документов от владельцев начался 17 февраля.

Рабочий день сотрудников управления был продлен до 20.00. Прием будет осуществляться и в выходные 18 и 19 февраля с 8.00 до 20.00. Многие владельцы обратились еще вчера и уже получили заветный ПТС на руки.

По словам одной из получательниц, Людмилы Назаровой, за несколько месяцев процесс оформления автомобиля наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

«Я сегодня получаю документы на автомобиль, пришедший 3 января во Владивосток. Процесс наконец-то пошел, это радует», – поделилась она.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Из-за этого график работы ГИБДД изменился. Приморская компания "Дальтест" уже заключает договор на право установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранные машины.

С первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец похитил ювелирные украшения у своего соседа
16:33, 18 февраля 2017 Приморец похитил ювелирные украшения у своего соседа

Парень проник в квартиру, подобрав ключи к дверному замку

Во Владивостоке наблюдается снижение детской преступности
16:18, 18 февраля 2017 Во Владивостоке наблюдается снижение детской преступности

Комиссии по делам несовершеннолетних состоялась в администрации города

Таможня даёт добро: десятки приморцев уже получили ПТС на подержанные иномарки
16:03, 18 февраля 2017 Таможня даёт добро: десятки приморцев уже получили ПТС на подержанные иномарки

За несколько месяцев процесс оформления автомобиля наконец-то сдвинулся с мертвой точки

Водитель FunCargo едва не сбил пешеходов во Владивостоке
15:15, 18 февраля 2017 Водитель FunCargo едва не сбил пешеходов во Владивостоке

Мужчина привлечен к ответственности

Оплату больничного в Приморье больше не будут задерживать
14:59, 18 февраля 2017 Оплату больничного в Приморье больше не будут задерживать

Новый проект ФСС

Очередной выездной семинар школы «Управдом» состоялся во Владивостоке
14:14, 18 февраля 2017 Очередной выездной семинар школы «Управдом» состоялся во Владивостоке

Очередной урок, который проходил 16 февраля

Приморская компания будет устанавливать устройства системы
13:42, 18 февраля 2017 Приморская компания будет устанавливать устройства системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Сейчас в центре тестируются несколько образцов тревожных кнопок