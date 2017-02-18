Китай запустит спутники для скоростного Интернета

Аппарат будет запущен с космодрома Сичан

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Китай планирует в апреле вывести на орбиту спутник Shijian-13 для обеспечения сверхскоростного беспроводного доступа в сеть Интернет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По данным издания, аппарат будет запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3В». Спутник Shijian-13 весит 4,6 тонн. Срок его службы на геостационарной орбите составит 15 лет.

Главное задачей спутника станет обеспечение высокоскоростного доступа в сеть Интернет. Сообщается, что Shijian-13 будет обеспечивать оптическую связь «в звене космос-Земля» и позволит передавать данные со скоростью до 20 гигабайт в секунду.