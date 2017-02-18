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Пять типов головной боли и способы быстро от них избавиться

Инструкция
Фото: РИА VladNews, adme.ru Фото: РИА VladNews, adme.ru
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В мире не найдется человека, который не испытывал бы то, что мы называем "голова раскалывается". Существует целых пять способов как определить тип головной боли, найти причину и облегчить свое состояние, сообщает РИА VladNews со ссылкой на AdMe.ru.


Головная боль от напряжения

Ее еще называют тензионной. Это самый распространенный вид головной боли в мире — каждый из нас испытывал ее хотя бы раз в жизни.

Признаки. Обычно это легкая, не пульсирующая боль. По окружности верхней части головы ощущается давление, как будто вы надели каску маленького размера. Может казаться, что мышцы лба и глаз сильно напряжены и расслабить их не получается. Интенсивность часто нарастает к вечеру.

Причины. Тензионная боль может быть связана с сильным стрессом, переутомлением, плохой осанкой и неудобным положением головы длительное время. Хроническая встречается редко (менее 3 % случаев) и часто связана с травмами мышц головы и шеи.

Как лечить. Чтобы избавиться от такой головной боли, как правило, достаточно обезболивающего. Однако будьте внимательны: злоупотреблять таблетками тоже не стоит. Если головная боль появляется слишком часто и подолгу не проходит, лучше обратиться к врачу. Также попробуйте заняться легкой физкультурой, регулярно разминайте плечи и шею, больше бывайте на воздухе, чтобы избавиться от стресса.

Синусовая головная боль

Возникает при воспалении пазух носа. Сопровождается температурой, отеками лица, напряжением во лбу и скулах. 

Признаки. Сильное давление и боль в области пазух: лоб, брови, область под глазами. При резком движении головой или наклоне вперед боль усиливается. Нос не дышит, заложенность практически не проходит. Постоянная усталость.

Причины. Возникает при инфекции и воспалении пазух. Из-за непроходимости возникает давление, недостаток кислорода приводит к усталости. Может возникать как осложнение после простуды или быть результатом сезонной аллергии.

Лечение. Такая головная боль редко проходит сама по себе. Если у вас аллергия, могут помочь антигистаминные средства. В другом случае стоит как можно скорее обратиться к врачу, который, вероятно, пропишет антибиотики.

Мигрень


Все симптомы мигрени возникают во время приступа, который имеет 4 стадии развития, хотя не все из них могут быть полностью выражены.

Причины. Мигрень — это часто нарушение в обменных процессах или сосудах головного мозга. Также есть наследственная предрасположенность к развитию этой болезни.

Как лечить. Нет методов полного излечения от мигрени. Однако у многих людей она проходит сама по себе. Существует множество препаратов для облегчения симптомов, выбрать нужный поможет врач. Регулярные занятия спортом и поддержание себя в форме также значительно улучшат ваше самочувствие.

Кластерная головная боль

Этот вид боли возникает редко: примерно у 1 % населения планеты, причем в 80 % случаев это мужчины.

Признаки. Возникают боли в районе глаз чаще в ночное время, как правило, на одной стороне головы. Глаза могут краснеть, появляются слезы и сильная светочувствительность. Длятся от 15 минут до 1 часа и ежедневно повторяются. А потом могут пропасть, порой даже на несколько лет.

Причины точно не известны, но могут быть связаны с биологическими часами человека, так как боль возникает в определенное время суток.

Лечение. Этот вид болей трудно поддается лечению, поскольку появляются они эпизодически и могут исчезнуть так же непредсказуемо. Лечение только по назначению врача.

Похмелье

Причины. Догадок о том, как именно алкоголь способствует возникновению головной боли, много. Одна из них — что спиртное расширяет сосуды головного мозга и нарушает работу серотонина. Кроме того, алкоголь высушивает организм, а обезвоживание также известно как провокатор приступов мигрени.

Как лечить. Лучшее средство — таблетка обезболивающего, вода и хороший сон. Но относиться с шуткой к похмелью все же не стоит. Если голова болит даже после незначительной дозы алкоголя, возможно, это легкая форма мигрени, а спиртное просто провоцирует приступы.

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