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Начальник таможенного поста Уссурийской таможни подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в связи с выявленным сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю коррупционным преступлением в отношении должностного лица таможенного органа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, находясь в феврале 2017 года в г.ородеУссурийске, начальник таможенного поста Уссурийской таможни лично получил от представителя юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, взятку в виде денег в сумме 400 000 рублей за покровительство, выразившееся в ненадлежащем осуществлении таможенного контроля в отношении товаров, перемещенных юридическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В настоящее время органами расследования собирается доказательственная база по уголовному делу.

В целях профилактики преступлений коррупционной направленности, искоренения причин коррупции, напоминаем общественности, что обо всех фактах коррупционного поведения должностных лиц необходимо информировать правоохранительные органы Российской Федерации.

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