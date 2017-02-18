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Общество

25 литров спиртосодержащей непищевой продукции изъяли из магазинов Приморья

Рейды продолжаются
Фото: Роспотребнадзор по Приморью Фото: Роспотребнадзор по Приморью
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Продолжаются совместные рейдовые проверки сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и полицейских Приморского края по выявлению незаконной реализации непищевой спиртосодержащей продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Приморскому краю.  За период с 15 по 17 февраля 2017 года проверками охвачено 62 объекта розничной торговли края, в результате обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 25 литров. 

В четырех магазинах, расположенных в разных городах Приморского края,находящаяся в незаконном обороте непищевая спиртосодержащая продукция арестована. К продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции. Ситуация продолжает находиться на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

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