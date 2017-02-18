Около 220 миллионов рублей составил ущерб приморским недрам в 2016 году

Возбуждены уголовные дела

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Если общая сумма размера вреда приморским недрам, выявленного департаментом, составила в 2015 году – 117 миллионов рублей, то за 2016 год – 217 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды ведёт активную и планомерную работу по пресечению незаконного пользования приморскими недрами и возмещению уже причинённого ущерба экологии региона.

В 2015-2016 годах департаментом проведена полная инвентаризация действующих лицензий. С недропользователями, допустившими нарушения условий лицензий, велась работа по уведомлению, а также, в случае не устранения допущенных нарушений, аннулированию лицензий. За период 2015-2016 годов 24 недропользователя привлечены к административной ответственности, 11 лицензий аннулировано, по нашим материалам в текущем году возбуждено три уголовных дела по факту незаконной добычи природных ископаемых.

Впервые в Приморье департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды доказан и взыскан ущерб с физического лица, причиненный недрам в результате с безлицензионной добычи полезных ископаемых на территории Уссурийского городского округа. Сумма взысканного ущерба составила 245 тысяч рублей.

Для пресечения незаконной добычи полезных ископаемых, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края расширено взаимодействие со службой Росприроднадзора, органами местного самоуправления, федеральной налоговой службой, правоохранительными структурами. С 2015 года в каждом случае выявления незаконной добычи недр департаментом осуществляется расчет причинённого вреда в соответствии с законодательством, который взыскивается с виновного.