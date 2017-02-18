В Приморье изъято около 4,5 тысяч литров алкоголя

2 тысячи литров уже уничтожено

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудниками отдела МВД России по городу Артему проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

В ходе проведения профилактических рейдов полицейскими Артема пресечено 137 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Составлено 29 административных протоколов за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, 103 – за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 2 – за незаконное использование средств индивидуализации товаров, 3 – за нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В отношении правонарушителей вынесены решения о наложении административных штрафов на сумму 950 тысяч рублей.

Из незаконного оборота изъято около 4,5 тысяч литров алкогольной продукции на общую сумму около 2 миллионов рублей.

По решению суда 2 тысячи литров алкоголя уничтожено в установленном законодательством порядке на специализированном предприятии.